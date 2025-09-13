Напрасные потуги Али Акбара Велаяти

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного и беспорного факта. Заявление старшего советника верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбара Велаяти, позволившего себе публично осудить проведение в Азербайджане саммита израильских раввинов - это яркий пример беспрецедентной наглости и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Его риторика не только неуместна, но и демонстрирует полное непонимание реалий азербайджанской внутренней и внешней политики. Азербайджан - независимая страна, которая сама определяет свою внешнюю политику и партнерские связи. На протяжении последних десятилетий отношения между Баку и Тель-Авивом развивались в духе взаимной выгоды и уважения и не Велаяти их оценивать.

Ведь, ни для кого не секрет, что успешное военно-техническое сотрудничество с Израилем сыграло одну из ключевых ролей в победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года. Современные израильские технологии, беспилотные летательные аппараты и системы разведки значительно усилили боеспособность азербайджанской армии и помогли освободить исторические земли от почти тридцатилетней армянской оккупации.

Но, и это очень важный момент, взаимодействие двух стран не ограничивается лишь военной сферой. Израильские врачи помогали нашим ветеранам, включая проведение сложных операций по пересадке глаз бойцам, потерявшим зрение в боях. Эти факты хорошо известны азербайджанскому обществу, и их невозможно стереть из народной памяти. Неплохо было бы, чтобы и Велаяти все это изучил и запомнил.

Как и то, что в Израиле проживает крупная азербайджанская диаспора. Десятки тысяч выходцев из Азербайджана сохранили тесные связи с родиной, вносят вклад в развитие культурных, экономических и политических отношений между двумя государствами. Кроме того, Азербайджан, будучи страной, где представители различных конфессий живут в мире и согласии, всегда уважал и уважает право на свободу вероисповедания.

На территории республики действуют десятки синагог, и еврейская община чувствует себя частью единой азербайджанской семьи. Рассуждая шире напомню, что Азербайджан - это страна, где представители разных религий чувствуют себя комфортно и уважаемыми. Здесь бок о бок живут мусульмане, христиане, евреи, представители других конфессий. Это наш исторический выбор, наша модель общества и источник национальной гордости.

Это все настолько очевидные и общеизвестные факты, что просто поразительно, как обо всем это "забыл" Велаяти, заявления которого в адрес нашей страны звучат особенно нелепо, если вспомнить реальную позицию Тегерана во времена, когда 20 % азербайджанских земель находились под армянской оккупацией. Иран не только не разорвал отношений с Арменией, но и держал открытую границу с этой страной. Более того, Тегеран на высшем уровне принимал бывших карабахских сепаратистов - второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, чьи руки по локоть в крови азербайджанского народа.

В отличие от братской Турции, которая всегда была рядом с Баку, Иран предпочитал поддерживать отношения с Ереваном. Обо всем этом, пожалуй, следовало бы вспомнить самому Велаяти, прежде чем делать громкие заявления в адрес Азербайджана. И тут важно подчеркнуть, что к счастью, в последнее время в отношениях Азербайджана и Ирана наметилось явное потепление. Большую роль в этом сыграли личные контакты Президентов двух стран - Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана.

Их взаимопонимание и стремление к конструктивному диалогу формируют позитивную тенденцию в двусторонних отношениях. Попытки отдельных политиков, подобных Велаяти, испортить эту динамику обречены на провал. И в связи с этим, резюмируя, хочу напомнить слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым в недавнем его интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем её очень разумной и очень позитивной. Говоря "официальная позиция", я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. ... Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. ... Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения - это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. ...", - подчеркнул глава нашего государства.

Добавить к сказанному просто нечего.