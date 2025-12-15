Аренда жилья может подорожать в Азербайджане

Физические лица при сдаче жилья в аренду будут платить налог в размере 10 процентов. Это уже закреплено на законодательном уровне.

Как сообщает Day.Az, налоговая ставка на доходы, получаемые от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам, снижена с 14 до 10 процентов. Целью данной меры является предотвращение уклонения от уплаты налогов и стимулирование легализации арендного рынка.

Так, заключение договора между собственником жилья и арендатором имеет практическое значение. Договор защищает права обеих сторон и позволяет официально подтвердить факт проживания на съемной квартире. Например, коммунальные расходы и мелкие ремонтные работы возлагаются на арендаторов, и эти моменты четко регулируются договором.

По словам риелторов, число желающих арендовать жилье на основании договора растет, однако на рынке наблюдается дефицит квартир. Как для арендодателей, так и для арендаторов важно оформлять договоры как через агентства недвижимости, так и у нотариусов.

Несмотря на то что снижение налоговой ставки стимулирует официальные отношения на рынке, вопросы, связанные с квартирами без правоустанавливающих документов, по-прежнему остаются открытыми. Эксперты отмечают, что с объектами недвижимости, не имеющими выписки (выхода), невозможно совершать сделки, и на такие квартиры налог применяться не будет.

По мнению специалистов, то, какая сторона будет фактически нести налоговую нагрузку, может повлиять на арендные цены. Закон предусматривает уплату налога по взаимному соглашению сторон. Однако на практике владельцы жилья, вероятнее всего, включат 10-процентный налог в стоимость аренды, что может привести к незначительному росту цен на рынке.

Государственная налоговая служба отмечает, что на квартиры без правоустанавливающих документов налог применяться не будет. Основная цель всех этих нововведений - повышение прозрачности арендного рынка. Для достижения легализации и добровольного соблюдения налоговых обязательств по рынку аренды предусмотрена оптимизация налоговой ставки по доходам от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам и сдаваемых другим физическим лицам, с 14 до 10 процентов. Это означает снижение налоговой нагрузки примерно на 30 процентов.

При этом для объектов недвижимости, сдаваемых в аренду в рамках предпринимательской деятельности либо передаваемых в аренду юридическим лицам, налоговая ставка в размере 14 процентов остается без изменений.

Эксперты считают, что цель данных изменений - предотвратить уклонение от уплаты налогов и стимулировать оформление договоров аренды и официальную регистрацию операций по сдаче в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам.