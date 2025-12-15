Турция осудила террористический акт в Австралии
Турция решительно осуждает террористический акт во время празднования Хануки в австралийском городе Сидней.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД страны.
Министерство выразило соболезнования семьям погибших и всему австралийскому народу, а также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Турция подтверждает свою принципиальную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях, а также свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этой глобальной угрозой", - отметили в ведомстве.
Отметим, что в результате вооруженного нападения в Сиднее погибли 12 человек и 29 человек получили ранения.
Ранее мы сообщали, что число погибших в результате теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее, возросло до 15.
