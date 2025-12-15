Число жертв теракта в Сиднее выросло

Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее, возросло до 16.

Как передает Day.Az, об этом сообщила австралийская полиция.

Ранее министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что в числе погибших один ребенок, умерший ночью в детской больнице Сиднея, расположенной в Рэндвике.

"Это абсолютно ужасно для нашего общества в целом, для всех австралийцев, но особенно тяжело для еврейской общины", - сказал Парк в утреннем эфире телепрограммы Nine Today Show.

Ранее мы сообщали, что обезоружившим одного из террористов в Сиднее оказался 43-летний Ахмед аль-Ахмед.