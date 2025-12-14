https://news.day.az/world/1802245.html

В США у Boeing 777 во время взлета отказал двигатель - ВИДЕО

В США у Boeing 777 авиакомпании United Airlines во время взлета отказал двигатель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Борт, направлявшийся в Токио, был вынужден сбросить топливо и вернуться в аэропорт Даллеса. Представляем вашему вниманию данное видео: