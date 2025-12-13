Финляндия фиксируют рост нелегальных домашних школ

Финская служба безопасности (Supo) фиксирует рост числа домашних школ, работающих без разрешения на проведение базового образования, а также увеличение количества детей, фактически обучающихся в таких структурах.

Как передает Day.Az, по данным ведомства, в некоторых школах обучаются десятки учеников, что вызывает серьезные опасения.

Supo считает, что нелегальные частные школы могут способствовать образовательному неравенству и социальной сегрегации, а также создавать условия для религиозной или идеологической радикализации детей. Ведомство отмечает, что за такими инициативами нередко стоят фундаменталистские, ультраконсервативные или экстремистские группы.

Количество детей, находящихся на домашнем обучении в Финляндии, резко выросло после 2018 года и достигло около 950 человек в 2024 году. Переход на домашнее обучение не требует разрешения властей, достаточно заявления родителя о переводе ребёнка на домашнюю форму обучения, что облегчает создание нелегальных школ.

Особенно заметен рост домашнего обучения на Аландских островах, куда активно переезжают шведские семьи. Весной 2024 года 95 % домашних учеников на Аландах были выходцами из Швеции. Возможность обходить строгие шведские ограничения привлекла туда и ультраправые группы. Среди недавних переселенцев - семья, связанная с экстремистскими движениями, а также лидер неонацистской организации Nordisk styrka.

Supo считает ситуацию тревожной и подчеркивает необходимость ужесточения контроля за частной и домашней формами обучения.