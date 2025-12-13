Водяной смерч в прибрежной зоне Кипра

У побережья Пафоса был зафиксирован водяной смерч.

Как передает Day.Az, природное явление наблюдалось в прибрежной зоне и попало на видео очевидцев, которые распространили кадры в социальных сетях.