https://news.day.az/world/1802179.html Водяной смерч в прибрежной зоне Кипра - ВИДЕО У побережья Пафоса был зафиксирован водяной смерч. Как передает Day.Az, природное явление наблюдалось в прибрежной зоне и попало на видео очевидцев, которые распространили кадры в социальных сетях.
Водяной смерч в прибрежной зоне Кипра - ВИДЕО
У побережья Пафоса был зафиксирован водяной смерч.
Как передает Day.Az, природное явление наблюдалось в прибрежной зоне и попало на видео очевидцев, которые распространили кадры в социальных сетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре