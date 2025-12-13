19-летний азербайджанский боксер завоевал "золото" чемпионата мира

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов (48 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке 19-летний спортсмен победил представителя России армянского происхождения Эдмонда Худояна.

Отметим, что азербайджанская сборная была представлена на турнире 11 боксерами. Ранее Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) завершили чемпионат мира с бронзовыми медалями.