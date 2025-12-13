Apple и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере инноваций

Азербайджан и Apple обсудили возможности сотрудничества в сфере инноваций.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В рамках визита в США состоялась встреча с руководителем по корпоративным связям компании Apple Джейсоном Лундгардом.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровой трансформации и инноваций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных проектов, в том числе в рамках Apple Developer Academy и других инициатив, направленных на превращение Азербайджана в региональный цифровой хаб в сферах образования, развития инновационной экосистемы и программ развития", - написал он.

Ранее мы сообщали, что обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и OpenAI.