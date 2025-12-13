Ваш "умный" телевизор может следить за вами

Современные телевизоры становятся все умнее - и одновременно вызывают все больше вопросов о приватности. Специалисты предупреждают, что некоторые модели Smart TV могут иметь встроенные камеры, а в редких случаях злоумышленники даже устанавливают внешние устройства незаметно для владельца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, эксперты портала MakeUseOf объяснили, как самостоятельно проверить свой ТВ и защититься от лишнего внимания.

Как узнать, есть ли камера в телевизоре

В большинстве современных моделях встроенные камеры располагаются в верхней части рамки. Они не обязательно установлены со злым умыслом, и, как правило, используются для видеозвонков, распознавания жестов или функций, связанных с умным управлением

Иногда производители размещают камеры сбоку, в нижней части или маскируют под декоративную точку.

Дополнительно стоит изучить меню настроек своего телевизора. Если там присутствуют функции, связанные с видеозвонками, распознаванием лица или настройками камеры, это прямой признак того, что модуль встроен или активно используется.

Как обнаружить скрытую камеру в телевизоре

Во-первых, нужно внимательно осмотреть корпус телевизора. Если встроенные камеры находятся в верхней части рамки и выглядят как небольшой объектив, то скрытые камеры могут быть замаскированы под декоративные элементы, вентиляционные отверстия, датчики или мелкие технологические прорези.

Чтобы их выявить, специалисты советуют использовать яркий фонарик: если направить свет под углом, линза камеры почти всегда даст характерное отражение.

Во-вторых, стоит проверить заднюю панель, отверстия для крепления, а также все порты и подключенные устройства. Злоумышленники могут установить миниатюрную USB-камеру или Wi-Fi-модуль, который визуально сложно отличить от обычного переходника или адаптера.

Особенно внимательно стоит осматривать телевизор, если он находился в гостинице, арендуемом жилье или кто-то им пользовался до вас.

Дополнительный способ проверки - изучение сетевой активности Smart TV. Если телевизор отправляет данные, когда все функции, включая голосовые команды и камеры, отключены, это повод насторожиться. В настройках некоторых моделей можно увидеть список подключенных устройств и определить, нет ли среди них неизвестных модулей.

Если вы обнаружили "скрытую" камеру и не довольны своим открытием, перейдите прямо в меню настроек вашего телевизора и найдите варианты конфиденциальности, безопасности или камеры.

Эти параметры могут быть спрятаны глубоко в подпунктах, поэтому придется внимательно изучить меню. Обратите внимание на разделы "Конфиденциальность", "Разрешения", "Умные функции", "Голос и видео".

Найдя настройки камеры, отключите все функции, которые вы сами не включали - это может быть голосовое управление, жестовое управление, персонализированная реклама и любые "умные" сервисы, которые используют камеру. Также специалисты рекомендуют ограничить доступ телевизора к интернету, если есть подозрение на шпионаж.

Важно понимать: даже без камеры ваш телевизор может собирать данные - в том числе историю просмотров и голосовые команды. Поэтому пользователям стоит внимательно относиться к настройкам конфиденциальности и периодически проверять свой девайс.