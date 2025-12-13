Эльчин Амирбеков обсудил углубление экономического и парламентского сотрудничества в Польше

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Эльчин Амирбеков провел встречи с главой Департамента иностранных дел Канцелярии премьер-министра Польши Малгоятой Латкевич-Павлак, советником Президента Польши Радославом Груком, председателем Комитета Сената по иностранным делам Гжегожем Щитиной, заместителем директора Департамента по вопросам безопасности Канцелярии Президента бригадным генералом Анджеем Ковальским и заместителем министра иностранных дел Марцином Босатским.

В ходе встреч обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-польских отношений, которые характеризуются стратегическим партнерством. Стороны подчеркнули, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярный политический диалог являются одним из главных направлений двусторонней повестки дня, и отметили важность их продолжения в ближайшем будущем.

Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан считает Польшу одним из своих надежных партнеров в рамках Европейского союза и НАТО.

Стороны, согласившись с тем, что экономические отношения между странами отстают от существующего потенциала, выразили заинтересованность в углублении экономических связей в традиционных областях, а также в их диверсификации в новых направлениях. В этой связи, стороны отметили наличие благоприятных возможностей для налаживания сотрудничества в областях "зеленого" перехода и возобновляемой энергетики, логистики, транспортных связей и обороны.

Информируя своих коллег о последних шагах, предпринятых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, азербайджанский чиновник обратил внимание на необходимость формализации этого мира с правовой точки зрения, несмотря на то, что обе страны находятся в фактическом состоянии мира. В центре внимания были вопросы региональной безопасности и новые возможности для практического сотрудничества между двумя странами на фоне новых реалий в регионе, которые прокладывают путь к миру.

В ходе встреч стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей азербайджано-польских отношений. Эльчин Амирбеков заявил, что интенсификация взаимных контактов по парламентскому каналу способствует углублению атмосферы доверия между странами, и напомнил об официальном приглашении, направленном председателю польского Сената, выразив надежду на проведение контактов на высоком уровне в этой области в следующем году.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что документ под названием "Стратегическая повестка дня партнерства Европейского союза и Армении" не отражает текущих реалий в регионе и не способствует продвижению ни отношений ЕС-Азербайджан, ни процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встреч польская сторона была проинформирована о последствиях оккупационной политики Армении, включая ущерб, нанесенный культурному наследию Азербайджана, и масштабную проблему мин.

Отметив, что ликвидация минной проблемы является приоритетом для Азербайджана, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что масштабы международной помощи в борьбе с вышеупомянутой гуманитарной проблемой серьезно ограничены по сравнению с собственными усилиями Азербайджана, и призвал польскую сторону к практическому сотрудничеству и проявлению солидарности в этой области. Затем он призвал польские компании принять участие в проектах постконфликтного восстановления и реконструкции на освобожденных территориях.

В ходе визита Эльчин Амирбеков выступил на круглом столе с представителями ведущих польских аналитических центров по вопросам геополитических процессов на Южном Кавказе, стратегической важности Среднего и Зангезурского коридоров.

Эльчин Амирбеков также дал интервью таким влиятельным СМИ, как главный общественный телеканал Польши, TVP World, и Польское информационное агентство.