Золотые слитки в мобильных телефонах попытались провезти в Азербайджан

В ходе усиленных мероприятий таможенного контроля сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу крупной партии товаров, включая золотые слитки.

Как передает Day.Az в ведомстве сообщили, что таможенному досмотру был подвергнут багаж гражданина Азербайджана, прибывшего в Баку авиарейсом из Шарджи. В результате проверки были выявлены товары, не заявленные в установленном порядке: два мобильных телефона, три фотоаппарата, 10 800 сигарет иностранного производства, 16 электронных сигарет, десять пищевых добавок, фен для волос марки Dyson, а также иная продукция.

В связи с тем, что поведение пассажира вызвало подозрения у сотрудников таможни, дополнительный контроль был проведён с применением сканирующего устройства Body Scan. В ходе проверки в обуви, карманах верхней одежды и внутри корпуса принадлежащего пассажиру мобильного телефона были обнаружены скрытые предметы. Общий вес изъятых золотых слитков составил 90 граммов.