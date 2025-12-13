США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи устава НАТО.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут юридически обязательными", - говорится в сообщении.

По словам источника, "мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными".

Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.