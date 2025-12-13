ЕБРР назвал объем инвестиций в экономику Азербайджана

По состоянию на конец октября текущего года портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане составил 925 млн евро и охватил 34 проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЕБРР, доля участия банка в проектах составляет 1%, при этом объем операционных активов оценивается на уровне 700 млн евро.

В общей стоимости портфеля доля частного сектора достигла 39%.

С момента начала деятельности в Азербайджане ЕБРР инвестировал в экономику страны в целом 3,694 млрд евро. Общий объем выделенных средств составил 3,421 млрд евро.

На сегодняшний день ЕБРР оказал поддержку реализации 199 проектов в Азербайджане.

Ранее мы сообщали, что ЕБРР и Министерство энергетики Азербайджана представили дорожную карту по декарбонизации энергетики Азербайджана.