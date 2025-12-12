В Азербайджане выращивают новый вид цитрусовых

Опытный садовник, много лет занимающийся выращиванием цитрусовых в южном регионе Забиали Алиев выращивает различные виды цитрусовых, такие как мандарины, апельсины и лимоны. Однако среди выращиваемых им цитрусовых наиболее интересен грушевидный лимон. Этот вид лимона выделяется своей необычной формой и особыми вкусовыми характеристиками и в последние годы вызвал большой интерес в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Забиали Алиев несколько лет назад привез из-за границы грушевидный лимон и посадил его. Получив урожай с первых деревьев, он увидел, насколько необычен и примечателен этот сорт.

"Он привезен из Африки. Когда я впервые увидел этот лимон, его необычная форма показалась мне странной. Он вытянутый, как груша - верхняя часть тоньше, а нижняя немного шире. Это меня заинтересовало, и я начал размножать его прививкой. Сначала я начал с одного-двух саженцев, а потом увидел, что урожай тоже хорошего качества. Поэтому я постепенно увеличил их количество", - говорит фермер Забиали.

По его словам, этот сорт также морозоустойчив.

Садовод также несколько лет продает саженцы. Он говорит, что продает около 400 саженцев в год. Большинство покупателей приобретают это лимонное дерево также из-за формы его плодов. В среднем с одного дерева можно собрать 40 килограммов фруктов. Его вкус тоже уникален: он одновременно сочный и ароматный. "Я выращиваю лимоны много лет, но вкус этого сорта совершенно другой", - подчеркивает он.

Хотя этот новый сорт лимона является относительно новым для южного региона, технология его выращивания не слишком сложна. При правильном поливе, изобилии солнечного света и выборе почвы деревья лимона грушевидной формы могут быть такими же урожайными, как и другие цитрусовые.

В настоящее время существует лишь несколько деревьев лимонов грушевидной формы. Основная причина этого заключается в том, что сорт новый, саженцы импортируются в ограниченных количествах. Однако, по мнению садоводов, ожидается, что в ближайшие годы этот сорт широко распространится в регионе. Высокий спрос побуждает садоводов расширять площади посадок.