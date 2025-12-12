https://news.day.az/politics/1802003.html Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева 12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, лидеры религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.
Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, лидеры религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.
Отмечается, что религиозные деятели произнесли молитвы и возложили цветы к могиле великого лидера, почтив его память. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.
