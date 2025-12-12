https://news.day.az/society/1802001.html Коллективы MEDİA и Аудиовизуального совета посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 12 декабря руководство и коллективы Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетили Аллею почетного захоронения.
Как сообщили Day.Az в MEDİA, с глубоким уважением была почтена память великого лидера, возложены цветы к его могиле.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
