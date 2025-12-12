Эти лица не будут платить госпошлины при оформлении недвижимости

Список льгот по освобождению от уплаты государственной пошлины за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и иных прав на недвижимое имущество, будет расширен.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте, включенном в повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

С лиц, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в том числе при выполнении военной службы на Чернобыльской АЭС, а также с лиц, получивших статус члена семьи шехида, государственная пошлина за услуги и юридические действия, предусмотренные статьей 26 настоящего Закона, взиматься не будет.

Освобождение указанных лиц от уплаты государственной пошлины за услуги и юридические действия, предусмотренные статьей 6.1 настоящего Закона, будет регулироваться в порядке, установленном выше.