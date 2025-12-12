Двух футболистов "Галатасарая" могут арестовать

В отношении еще двух футболистов "Галатасарая" - Барыша Алпера Йылмаза и Абдулкерима Бардакчы - начато новое расследование по подозрению в причастности к ставкам.

Как сообщает Day.Az, поводом для следствия стало появление переписки в WhatsApp, принадлежащей молодому защитнику команды Метехану Балтаджы.

Речь идет о фразе из этих сообщений: "Эрену, Барышу и Абдулкериму сократили наказание, меня тоже добавили".

Именно эти записи стали основанием для вмешательства прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время в Турции по обвинениям, связанным с незаконными ставками и азартными играми, под стражей находятся около 20 футбольных деятелей, и ожидается, что это число может увеличиться.