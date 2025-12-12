Азербайджан и Туркменистан демонстрируют приверженность принципам Движения неприсоединения

Азербайджан и Туркменистан являются членами Движения неприсоединения, второй по величине международной организации после ООН. Оба государства последовательно демонстрируют свою приверженность основным принципам Движения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного "Году международного мира и доверия (2025)", Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

Премьер-министр отметил, что оба государства играют важную роль в содействии конструктивному диалогу, взаимопониманию и солидарности между государствами-членами: "В ходе нашего председательства в Движении в 2019-2023 годах, помимо эффективной координации деятельности организации, мы выдвинули ряд важных проектов, направленных на расширение гуманитарного сотрудничества, укрепление институционального потенциала Движения и повышение его роли и политического значения на международной арене".