В Армении прокомментировали сообщения о работах по делимитации

В офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна прокомментировали сообщения о проведении делимитационных работ на азербайджано-армянской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, было отмечено, что представители двух стран провели совместный осмотр на пограничном участке у Зодского золоторудного месторождения.

В то же время офис опроверг информацию о том, что азербайджанские и армянские военные с картами уже несколько дней проводят работы по делимитации границ.