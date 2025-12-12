https://news.day.az/politics/1801831.html В Армении прокомментировали сообщения о работах по делимитации В офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна прокомментировали сообщения о проведении делимитационных работ на азербайджано-армянской границе. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, было отмечено, что представители двух стран провели совместный осмотр на пограничном участке у Зодского золоторудного месторождения.
