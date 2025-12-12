Жителей Японии предупредили о возможном цунами

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у северо-восточной префектуры Аомори в Японии, есть угроза возникновения цунами высотой 1 метр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Очаг залегал на глубине 20 км. Предупреждение об угрозе цунами действительно также для жителей побережья префектур Мияги, Иватэ и Хоккайдо.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.