Али Асадов принимает участие в форуме, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

В Ашхабаде начал работу международный форум, посвященный "Году международного мира и доверия (2025)", Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принимает участие в пленарном заседании форума.

Ожидается, что премьер-министр выступит на форуме.

Новость обновляется