Казахстан призывает мировое сообщество поддержать усилия по сохранению Каспия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

По словам главы государства, при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий.

"Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем всё мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоёма. В целом, на мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации. Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно, в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем", - отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, что в системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах.

"Поэтому Казахстан предлагает создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UNWATER в полноценное специализированное агентство или организацию ООН", - сказал Токаев.