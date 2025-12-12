СНБ Армении взялось за Гарегина II

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении продолжаются скандалы, интриги, расследования с армянской церковью. Служба нацбезопасности Армении "жестко надавила" на Гарегина II. В результате собрание епископов, которое должно было пройти 10-12 декабря, было отменено.

Как сообщает армянское издание "Грапарак" со ссылкой на источники, представители СНБ предупредили Католикоса о возможных "нежелательных последствиях" в случае проведения мероприятия.

Были озвучены имена духовных лиц, которые могут быть арестованы.

"Власти дали ясно понять: проведение собрания будет сорвано любой ценой - вплоть до блокировки въезда приглашенным священнослужителям или запрета им возвращаться в свои епархии. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, Гарегин II был вынужден отложить мероприятие на неопределенный срок", - пишет издание.

Вообще это, наверное, уникальный случай в мире, когда сама церковь своими действиями доводит ситуацию до критического уровня. За последние годы вокруг Армянской апостольской церкви накопилось столько скандалов, что говорить о духовной работе уже почти не приходится. Архиепископы то лезут в политику, пытаясь влиять на власть, то оказываются замешаны в уголовных делах.

Все еще в центре внимания общественности остается громкая история с нарушением обета безбрачия Гарегином и его братом. ААЦ полностью потеряла доверие верующих и общества в целом. С каждым новым скандалом ее авторитет рушится, а влияние на духовную жизнь страны становится разрушительным. Похоже, настало время подключать и СНБ.