Госкомстат озвучил последние показатели смертности в Азербайджане

В период с января по октябрь 2025 года в Азербайджане зафиксировано 49 846 случаев смерти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель смертности на 1 000 человек населения остался на прежнем уровне - 5,8.

