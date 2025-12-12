https://news.day.az/society/1801911.html Госкомстат озвучил последние показатели смертности в Азербайджане В период с января по октябрь 2025 года в Азербайджане зафиксировано 49 846 случаев смерти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики. По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель смертности на 1 000 человек населения остался на прежнем уровне - 5,8.
Госкомстат озвучил последние показатели смертности в Азербайджане
В период с января по октябрь 2025 года в Азербайджане зафиксировано 49 846 случаев смерти.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики.
По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель смертности на 1 000 человек населения остался на прежнем уровне - 5,8.
Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана в январе-октябре текущего года увеличилась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре