ЕС готовится к «360-градусному» оборонному подходу
Перед саммитом Европейского совета на следующей неделе проект итоговых выводов, опубликованный в ряде изданий, показывает смену акцентов в оборонной политике ЕС: вместо традиционного фокуса на восточном направлении лидеры обсуждают "360-градусный" подход, охватывающий также южные и западные рубежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ряд изданий, в частности аналитический портал Евросоюза Euractiv, полагают, что такой разворот связан с серией дроновых инцидентов, которые с сентября фиксировались от Польши до Бельгии. Брюссель предлагает общеевропейскую инициативу по защите воздушного пространства в рамках "дорожной карты оборонной готовности", чтобы противостоять гибридным атакам со стороны восточных соседей ЕС, нацеленных на весь континент.
Тем временем страны ЕС представили свои планы затрат по программе SAFE - оборонному кредитному инструменту на 150 млрд евро. По данным Еврокомиссии, лишь 65% бюджета направят на совместные закупки, хотя изначально инициатива задумывалась именно как механизм общего пополнения вооружений.
Проект выводов также предусматривает возможность "дополнительных ограничительных мер" против гибридных угроз, без уточнения деталей.
