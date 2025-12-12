https://news.day.az/politics/1801976.html Коллектив Агентства интеллектуальной собственности посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО Руководство и коллектив Агентства интеллектуальной собственности посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Светлая память общенационального лидера была почтена с глубоким уважением, к его памятнику были возложены цветы. Об этом Day.Az сообщили в агентстве.
Была также почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - академика Зарифы Алиевой, а также общественно-политических деятелей Азиза Алиева и Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены цветы.
