Милли Меджлис ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Руандой

Милли Меджлис ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой.
Как передает Day.Az, этот вопрос включен в повестку дня следующего пленарного заседания парламента.
На пленарном заседании будет обсуждаться проект закона о "Соглашении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении".
