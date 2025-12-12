Милли Меджлис ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Руандой

Милли Меджлис ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой.

Как передает Day.Az, этот вопрос включен в повестку дня следующего пленарного заседания парламента.

На пленарном заседании будет обсуждаться проект закона о "Соглашении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении".

