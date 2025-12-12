Объем банковских вкладов азербайджанцев вырос

Объем банковских вкладов населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,5 процента и по состоянию на 1 ноября 2025 года составил 15 907,1 млн манатов в эквиваленте национальной валюты.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный комитет статистики.

Отмечается, что 68,8 процента вкладов размещены в национальной валюте, а 31,2 процента - в иностранной валюте.

При этом объем вкладов в национальной валюте по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15,4 процента, тогда как объем вкладов в иностранной валюте увеличился на 3,7 процента.