Эрдоган и Путин обсудили мирный процесс на Южном Кавказе
Стали известны вопросы, которые обсуждали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин во время встречи в Ашхабаде.
Как передает Day.Az, в информации Управления коммуникаций Администрации Президента Турции говорится, что главы государств обсудили турецко-российские отношения, усилия по установлению мира в войне между Украиной и Россией, а также вопрос заморозки активов России Евросоюзом.
Эрдоган подчеркнул важность инициатив, направленных на завершение войны справедливым и устойчивым миром, и отметил, что ограниченное прекращение огня, охватывающее энергетические объекты и порты, может быть полезным.
Было отмечено, что Турция внимательно следит за мирным процессом и готова принять переговоры в любом формате.
На встрече также обсуждались последние события в Палестине и Сирии, а также мирный процесс на Южном Кавказе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре