Эрдоган и Путин обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Стали известны вопросы, которые обсуждали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин во время встречи в Ашхабаде.

Как передает Day.Az, в информации Управления коммуникаций Администрации Президента Турции говорится, что главы государств обсудили турецко-российские отношения, усилия по установлению мира в войне между Украиной и Россией, а также вопрос заморозки активов России Евросоюзом.

Эрдоган подчеркнул важность инициатив, направленных на завершение войны справедливым и устойчивым миром, и отметил, что ограниченное прекращение огня, охватывающее энергетические объекты и порты, может быть полезным.

Было отмечено, что Турция внимательно следит за мирным процессом и готова принять переговоры в любом формате.

На встрече также обсуждались последние события в Палестине и Сирии, а также мирный процесс на Южном Кавказе.