Обязательно держите свечу в ванной комнате

В ванной комнате быстрее всего загрязняются водопроводные краны.

Как сообщает Day.Az, образующиеся на поверхности кранов водяные пятна за короткое время портят их внешний вид.

Удалить такие пятна можно с помощью химических чистящих средств.

Однако есть еще один необычный способ для предотвращения их появление вовсе. Так, если натереть краны свечой, на их поверхности образуется защитный слой, благодаря которому вода стекает, не оставляя следов.