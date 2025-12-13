Азербайджан в разы увеличил производство "зеленой" энергии

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане ветряные электростанции (ВЭС) произвели 100 млн кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года - рост на 51 млн кВт·ч.

Кроме того, в отчетный период в стране было выработано 572,5 млн кВт·ч электроэнергии на солнечных электростанциях, что на 52,3 млн кВт·ч или на 10,1% больше, чем за первые 11 месяцев прошлого года.

Отмечается, что в январе-ноябре 2025 года в Азербайджане в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,096 млрд манатов.

Объем продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 597,5 млн манатов.