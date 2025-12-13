Определились очередные призеры чемпионата Азербайджана по плаванию

Стали известны призеры второго соревновательного дня чемпионата Азербайджана по плаванию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Федерации плавания Азербайджана сообщили, что турнир проходит как в индивидуальных дисциплинах, так и в эстафетах.

Результаты второго дня

Женщины

100 м вольный стиль - Марьям Джавадова (золото), Властилина Хасянова (серебро), Александра Слепенко (бронза)

400 м вольный стиль - Марьям Джавадова (золото), Александра Слепенко (серебро), Лейла Абдулазизова (бронза)

50 м на спине - София Гаджиева (золото), София Медведева (серебро), Амелия Левченко (бронза)

100 м на спине - Властилина Хасянова (золото), Марьям Джавадова (серебро), Аиша Самедова (бронза)

50 м брасс - Анастасия Боборыкина (золото), София Левина (серебро), Джахан Набиева (бронза)

200 м брасс - Анастасия Боборыкина (золото), София Левина (серебро), Амина Турабова (бронза)

50 м баттерфляй - Александра Слепенко (золото), Дениз Топчубашова (серебро), Нармин Рамазанова (бронза)

200 м баттерфляй - Властилина Хасянова (золото), Нигяр Исмаилова (серебро), Лейла Гейдарова (бронза)

Мужчины

100 м вольный стиль - Абдуррахман Рустамов (золото), Сулейман Исмаилзаде (серебро), Егор Майницкий (бронза)

400 м вольный стиль - Сулейман Исмаилзаде (золото), Амин Оруджлу (серебро), Тимур Никифоров (бронза)

50 м на спине - Рашад Алгулиев (золото), Аяз Зарбалиев (серебро), Тимур Никифоров (бронза)

100 м на спине - Октай Гусейнов (золото), Егор Майницкий (серебро), Фархад Ширмамедли (бронза)

50 м брасс - Рашад Алгулиев (золото), Осман Гарибов (серебро), Гурбан Алиев (бронза)

200 м брасс - Октай Гусейнов (золото), Васиф Наджафли (серебро), Денис Хасянов (бронза)

50 м баттерфляй - Абдуррахман Рустамов (золото), Рашад Алгулиев (серебро), Аяз Зарбалиев (бронза)

200 м баттерфляй - Сулейман Исмаилзаде (золото), Октай Гусейнов (серебро), Егор Майницкий (бронза)

Смешанная эстафета - мужчины (4×100)

Золото - RYUM 1 (Рашад Алгулиев, Егор Майницкий, Абдуррахман Рустамов, Сулейман Исмаилзаде)

Серебро - Ocaq 1 (Тофиг Ахмедзаде, Тимур Никифоров, Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу)

Бронза - Trikids 1 (Теймур Джафаров, Турал Атакишиев, Риад Аббасзаде, Али Рзазаде)

Отметим, что чемпионат Азербайджана по плаванию завершится сегодня.