Еще четыре азербайджанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Европы среди спортсменом до 17 лет в немецком Кайнбауме.

Как сообщает Day.Az, Азербайджанский боксер Шахин Асланов (60 кг) победил Демида Клочко (Израиль) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Следующий бой он проведет 14 декабря против Ивайло Колева (Болгария).

Адиль Залов (70 кг) также начал чемпионат Европы с победы. Азербайджанский боксер одолел Хакана Арда Ильгуна (Турция) в 1/8 финала - 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). 13 декабря Залов встретится с Оскаром Муяковским (Польша).

Представительница Азербайджана Гюлер Гусейнова (48 кг) победила Александру Мищенко (Украина). Гусейнова, выигравшая все 3 раунда одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). 14 декабря в четвертьфинале она встретится с Марией Спеннато (Италия).

Фидан Бакарова (63 кг) выбила из соревнований Антонину Бинецкую (Польша) со счетом 3:2 (29:26, 28:27, 29:26, 27:28, 27:28). Следующий ее бой состоится 14 декабря. Бакарова встретится с Рианной Холден (Англия).

Отметим, то чемпионат Европы завершится 17 декабря.