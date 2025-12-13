Трамп допустил удары по наркокартелям не только в Венесуэле

Вашингтон может атаковать наркоторговцев как в Венесуэле, так и в других латиноамериканских странах.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Речь не только о Венесуэле. Речь и об ударах по ужасным людям в других странах", - сказал он, говоря о действующих в странах Латинской Америки наркокартелях и упомянув масштабное производство наркотиков в Колумбии.

По словам Трампа, американским военным за последние недели удалось, нанося удары по лодкам предполагаемых наркоторговцев, сократить на 96% поставки наркотиков в Штаты по морю.

"Теперь мы будем делать то же самое на суше. Это скоро начнется", - предупредил американский лидер.