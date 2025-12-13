Привезенные из Ирана апельсины окрашиваются?

Утверждается, что апельсины, привезённые из Ирана, подвергаются окрашиванию.

Как сообщает Day.Az, в видео, распространенном в социальных сетях, показано, что цвет на поверхности апельсина является искусственным.

Автор видео отмечает, что достаточно лишь прикоснуться к фрукту рукой, чтобы краска сразу же осталась на коже.

По утверждениям, на апельсины нанесена искусственная краска, что свидетельствует об их ненатуральности.

Данный вопрос вызвал активные обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Представляем вашему вниманию данное видео: