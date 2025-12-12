https://news.day.az/economy/1802058.html Сколько пассажиров перевезли железные дороги Азербайджана? В январе-ноябре 2025 года железнодорожным транспортом Азербайджана было перевезено 15,4 млн тонн грузов и 9,2 млн пассажиров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики страны.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузоперевозки снизились на 9,3%, тогда как пассажирские перевозки увеличились на 20,3%.
Объем грузов, перевезенных морским транспортом, составил 8,33 млн тонн, что на 5,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Доля нефтяных грузов составила 46,8%.
При этом количество пассажиров морского транспорта сократилось на 9,2% и составило 23,6 тыс. человек.
