Стратегия Президента Ильхама Алиева - в деталях и результатах

Автор: Акпер Гасанов

Возвращение 16 семей в село Гасанриз Агдеринского района, состоящих из 74 человек, стало очередным свидетельством того, насколько стремительно оживает каждый уголок освобожденных территорий. Число семей в Гасанризе достигло уже 161 - это 1009 жителей, которые обрели долгожданный дом, инфраструктуру и, самое главное, уверенность в будущем.

Такие новости поступают практически ежедневно, и каждая из них - отражение масштабных процессов восстановления, которые Азербайджан осуществляет уверенно, системно и исключительно за счет собственных ресурсов. Тут стоит напомнить, что с 2020 года по 2026 год Азербайджан выделил на восстановление освобожденных земель более 25 млрд манатов, включая 3,5 млрд манатов в бюджете 2026 года.

Эти средства направлены на восстановление инфраструктуры. То есть, на строительство дорог, аэропортов, железных дорог и создание "умных городов" и "умных деревень",а также на обеспечение тысяч семей жильем Делается все для возвращения экономической жизни в этот, освобожденный и стремительно восстанавливающийся регион Азербайджана.

Каждый новый вернувшийся на освобожденную, родную землю житель - это доказательство того, что государство выполняет свои обещания и делает это последовательно, быстро и качественно.При этом то, что Азербайджан самостоятельно , своими силами восстанавливает освобожденные территории - особенно показательно. Она демонстрирует не только экономическую устойчивость Азербайджана, но и глубоко продуманную стратегию, которой страна следует уже два с лишним десятилетия под руководством Президента Ильхама Алиева.

Именно эта стратегия позволила государству накопить достаточный экономический и финансовый потенциал, чтобы самостоятельно реализовывать мега- масштабные проекты по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура. Кстати, ярким подтверждением эффективности курса Президента Ильхама Алиева стала Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

Она показала, что многолетние крупные инвестиции в развитие армии были не только оправданными, но и исторически необходимыми. Однако не менее важно то, что после восстановления территориальной целостности темпы модернизации Вооруженных сил не снизились - напротив, они ускорились. Это - еще один показатель зрелости азербайджанской модели развития: победа не стала поводом ослабить внимание к обороне, ведь в современном мире именно военная мощь обеспечивает безопасность, суверенитет и свободу стратегических решений государства.

И государственный бюджет Азербайджана на 2026 год вновь подчеркивает последовательность государственной политики: расходы на оборону и национальную безопасность составят около 21% всех бюджетных расходов, или 8,7 млрд манатов. На фоне того, что ведущие европейские государства не могут довести оборонные расходы даже до 5% госбюджета, действия Азербайджана выглядят особенно убедительными.

Это отражает две ключевые особенности нашей страны. Совершенно очевидно, что экономика Азербайджана достаточно сильна, чтобы обеспечивать высокий уровень оборонных расходов. Пр этом очевидно, что руководство государства ясно осознаёт вызовы и угрозы в регионе и действует на опережение. Эта политика вызывает уважение и демонстрирует, что наша страна располагает ресурсами, сопоставимыми с возможностями крупных мировых держав, несмотря на то, что мировая экономика переживает глубокий застой и неопределенность.

Ещё одним подтверждением экономической мощи является стремительный рост стратегических валютных резервов. За январь-ноябрь текущего года они увеличились на 12,5 млрд долларов, достигнув рекордной отметки в 83,5 млрд долларов, что эквивалентно 142 млрд манатов. Этот объем на 8 млрд манатов превышает прогноз по ВВП 2025 года (130 млрд манатов), и в 17 раз больше внешнего долга Азербайджана.

Подобные цифры - редкость в современном мире. Они позволяют Азербайджану уверенно смотреть в будущее, даже если мировая экономика столкнется с глобальным кризисом. Тогда как во многих европейских странах внешний долг давно превысил 100% ВВП, Азербайджан демонстрирует противоположную картину: минимальная долговая нагрузка, огромные резервы, устойчивая финансовая система.

На этом фоне, восстановление территорий - лишь часть большого стратегического плана. Азербайджан стремительно укрепляет свою роль в региональной энергетической архитектуре. В частности, коридор зеленой энергии "Центральная Азия - Азербайджан" создает историческую возможность впервые объединить электроэнергетические системы государств региона и вывести "зеленую" энергию на европейские рынки через Южный Кавказ.

Кроме того, Зангезурский коридор, который станет маршрутом доставки этого энергопотока в Турцию, формирует энергетический мост "Центральная Азия- Азербайджан- Турция". Строительство необходимой инфраструктуры активно продолжается, что усиливает геополитическую важность нашей страны и делает ее незаменимым звеном евразийской энергетической безопасности.

Как видим, Азербайджан одновременно восстанавливает огромные территории, модернизирует армию, развивает энергетические коридоры, укрепляет международное влияние, имеет рекордные государственные резервы, при этом избегает долговой зависимости. Такая комбинация - редкость даже среди развитых стран.Но именно все это говорит о том, что стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева успешно работает. Она позволила Азербайджану стать сильным, устойчивым, уважаемым государством, уверенно двигающимся вперед в мире, где большинство стран борются за стабильность.