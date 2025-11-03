Честность - фундамент развития: о главной составляющей стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной академии наук, стало очередным важным сигналом, формирующим политическую и социально-экономическую повестку нашей страны. По своей сути, это был как отчет о блестяще проделанной работе, так и и декларация будущих целей.

И тут я сразу отмечу, что перед нами отражение принципа, лежащего в основе всех решений Президента Ильхама Алиева - честность, трезвый анализ ситуации и способность открыто говорить о вызовах. Глава государства справедливо подчеркнул, что за последние десять лет мир и Азербайджан пережили глубокие изменения - как в глобальной политической системе, так и в экономике.

С одной стороны, Азербайджан добился исторической победы, полностью восстановив территориальную целостность государства и создав новую региональную реальность. С другой - столкнулся с объективными трудностями, связанными со снижением добычи нефти и трансформацией мировой энергетики. И здесь проявляется ключевая черта главы нашего государства - не уходить от правды, не пытаться скрыть проблемы за громкими лозунгами.

Президент Азербайджана прямо заявил:

"Рост ВВП невелик, но это связано с объективным снижением добычи нефти".

Признание существующих вызовов и проблем - большая редкость для многих глав государств. Но именно это подтверждает зрелость и прочность азербайджанской модели управления, ее национальную ориентированность и далекость от популизма.

В связи с этим напомню, что за рубежом не один год твердили: Азербайджану невозможно избежать пресловутой "голландской болезни"- экономического дисбаланса, неизбежного для стран, богатых углеводородами. Эксперты,"оракулы" и аналитические центры пророчили падение экономики после сокращения нефтедобычи в нашей стране. Как видим, они все оказались посрамлены, а реальность оказалась другой.

Азербайджан сохраняет макроэкономическую стабильность, удержал крайне низкий уровень внешнего долга - около 6% ВВП. При этом, Азербайджан сформировал валютные резервы более 80 млрд долларов, вывел кредитный рейтинг страны на инвестиционный уровень, сформировал ненефтяной сектор как главный драйвер роста. Это означает стратегический успех нашей страны. Случилось главное - экономическая безопасность Азербайджана более не определяется уровнем нефтедобычи.

Поэтому не могу не добавить и напоминание о том, что главным фактором политического и военного триумфа последних лет стала не только воля и решительность, но и экономическая мощь. Без сильного финансового фундамента невозможно было бы провести масштабную программу модернизации армии и военно-промышленного комплекса. Соответственно, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и посредством однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года во многом благодаря наличию сильной экономики.

А ведь исторические победы нашей страны имели место несмотря на сопротивление мирового армянства, обладающего сильными лоббистскими ресурсами и вопреки позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые десятилетиями поддерживали тот статус-кво, при котором бесконечно велись мирные переговоры, а 20% территории Азербайджана находилось под армянской оккупацией! Об этом никто и никогда не должен забывать.

Как и о том, что геополитическая справедливость восторжествовала не в переговорных кабинетах, где безрезультатные процессы тянулись десятилетиями, а благодаря военно-политической и экономической уверенности Баку. Все это - стратегия Президента Ильхама Алиева. Четко продуманная и блестяще реализованная. И сегодня Азербайджан - единственная страна постсоветского пространства, которая сумела вернуть оккупированные земли не компромиссами, а восстановлением международного права собственными силами.

А ведь есть и период после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. То, что сегодня происходит на освобожденных территориях, уже названо феноменом реконструкции. Ведь там города восстанавливаются по принципу "умного урбанизма", создаются "зеленые зоны энергетики", инфраструктура строится с нуля и на новом технологическом уровне, реализуются крупнейшие транспортные проекты региона. И все это - без внешней финансовой подпитки, опираясь на собственные ресурсы государства.

В мировой практике почти нет примеров столь быстрого возрождения регионов, переживших многолетнюю оккупацию и разрушения. Это доказывает, что в основе военных побед и процесса возрождения освобожденных территорий лежит успешная экономическая политика, основанная на строгом соблюдении стратегии Президента Ильхама Алиева, который сегодня четко обозначил новый приоритет: технологическое развитие должно стать главным направлением государственной стратегии. Именно технологический потенциал, по словам главы нашего государства, определяет сегодня независимость и безопасность стран. Это означает усиление научно-исследовательского блока, подготовку кадров для будущей экономики, поддержку национальных инноваций, внедрение цифровых решений в управлении и промышленности.

И естественно, что тут особая роль отводится азербайджанской науке. Президент Азербайджана неспроста подчеркнул: Академия наук должна стать центром будущего, а не институтом прошлого. При этом уже можно констатировать, что сегодняшний Азербайджан - это государство, которое доказало, что честность в большой политике и в диалоге между главой государства и народом - это фундамент силы страны. Именно благодаря этому фундаменту Азербайджан уверенно входит в новый этап своей истории - этап развития, безопасности и технологического прогресса.