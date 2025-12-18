Звездный форвард «Ливерпуля» может перейти в «Барселону»

Будущее Александера Исака в "Ливерпуле" оказалось под вопросом на фоне разговоров о возможном переходе нападающего в "Барселону", сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Бывший полузащитник мерсисайдцев Дитмар Хаманн в беседе с JeffBet допустил, что английский клуб может рассмотреть продажу шведского форварда летом 2026 года за сумму около 125 миллионов фунтов стерлингов.

По словам Хаманна, многое будет зависеть от игры Исака во второй половине сезона. Нападающий, перешедший в "Ливерпуль" из "Ньюкасла", пока не оправдывает ожиданий и забил лишь два гола в 15 матчах. Если ситуация не изменится к весне, клуб может начать переговоры о его продаже, а интерес со стороны "Барселоны" выглядит вполне реальным.

Также вопросы возникают и вокруг будущего Флориана Виртца, приобретенного за 116 миллионов фунтов стерлингов. Немецкий плеймейкер пока не забил ни одного официального гола за "Ливерпуль" и отметился лишь двумя результативными передачами. Хаманн отметил, что при отсутствии попадания в Лигу чемпионов и слабых результатах отдельных игроков клуб может пересмотреть судьбу самых дорогостоящих приобретений.

Дополнительно экс футболист прокомментировал слухи о возможном возвращении Юргена Клоппа на "Энфилд". По его мнению, немецкий специалист доволен своей работой в системе "Ред Булл" и вряд ли вновь возглавит "Ливерпуль", несмотря на то, что такой сценарий стал бы громким событием для болельщиков.

Пока же командой продолжает руководить Арне Слот, а "Ливерпуль" готовится к очередному матчу Премьер лиги, стараясь стабилизировать результаты после неоднозначного старта сезона.