Азербайджан и Турция намерены увеличить интенсивность совместных учений

18 декабря первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящейся в Баку турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Левентом Эргюном.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, генерал-полковник К.Велиев отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была подчеркнута необходимость увеличения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих.

Генерал армии Л.Эргюн отметил благотворное влияние мероприятий, проводимых в рамках продолжающегося уже два дня в Баку 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, на формирование новых возможностей, подчеркнув при этом важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества.

На встрече было проанализировано текущее состояние азербайджано-турецкого военного сотрудничества, были проведены широкие обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и планов на перспективу.

Ранее мы сообщали, что в Баку состоялось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.