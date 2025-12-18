Азербайджан и Турция намерены увеличить интенсивность совместных учений - ФОТО
18 декабря первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящейся в Баку турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Левентом Эргюном.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, генерал-полковник К.Велиев отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была подчеркнута необходимость увеличения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих.
Генерал армии Л.Эргюн отметил благотворное влияние мероприятий, проводимых в рамках продолжающегося уже два дня в Баку 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, на формирование новых возможностей, подчеркнув при этом важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества.
На встрече было проанализировано текущее состояние азербайджано-турецкого военного сотрудничества, были проведены широкие обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и планов на перспективу.
Ранее мы сообщали, что в Баку состоялось 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре