В Баку состоялось открытие Центра передового опыта "Vistar".

Как передает Day.Az, об этом в аккаунте в "X" сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что Центр создан в рамках совместной инициативы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA), Azеrkosmos и Израильской аэрокосмической промышленной корпорации и будет направлен на развитие человеческого капитала, поддержку стартапов, а также продвижение международного технологического сотрудничества в таких стратегических сферах, как космические технологии и искусственный интеллект.

"Ожидается, что Центр, работающий на основе трёхэтапной модели, объединяющей образование, инновации и акселерацию, внесёт вклад в формирование в Азербайджане специалистов и технологических решений, конкурентоспособных на глобальном уровне", - говорится в публикации.