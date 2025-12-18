"Снюс" вместо жвачки: инцидент в бакинской школе привлек внимание ведомств

Автор: Эльвин Сахаватоглу

11 декабря в полной средней общеобразовательной школе №14 произошел случай отравления, который актуализировал серьезную опасность. В ходе первоначального расследования выяснилось, что один из учащихся, придя на занятия, купил в магазине, расположенном рядом со школой, жевательные пастилы и раздал их одноклассникам. По предварительным данным, именно после употребления этого продукта восемь учеников почувствовали себя плохо.

У школьников наблюдались общее недомогание, тошнота и слабость. Особую опасность ситуации представляет тот факт, что продукт, который жевали дети, оказался не обычной жевательной резинкой, а так называемым "снюсом" - жевательным никотинсодержащим веществом. По имеющейся информации, данный продукт получил распространение среди школьников, при этом дети используют его, не зная о составе и последствиях воздействия. Указанные "продукты" свободно продаются в киосках и без каких-либо препятствий приобретаются несовершеннолетними.

Специалисты отмечают, что "снюс" не является жевательной резинкой, а представляет собой никотинсодержащее средство.

Врач Адиль Гейбулла в комментарии Day.Az подчеркнул, что основной причиной табачной зависимости является никотин. По его словам, именно никотин вызывает привыкание, тогда как другие вредные эффекты курения связаны со смолоподобными веществами, обладающими канцерогенным действием. Врач отметил, что раннее привыкание к никотину может привести у детей к серьезным последствиям, вызывая тошноту, головокружение, слабость и случаи отравления, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Распространение продукта под названием "снюс" среди школьников привлекло внимание и официальных структур.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов в комментарии Day.Az сообщил, что в настоящее время проводятся проверки состава и правового статуса данного продукта. На данный момент специализированного экспертного заключения о признании его наркотическим или психотропным веществом не имеется.

Вместе с тем продажа никотинсодержащих изделий, а также табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия, противоречит требованиям законодательства. Правоохранительными органами в этом направлении проводятся профилактические и контрольные мероприятия. В целях предотвращения распространения вредных привычек продолжаются соответствующие проверки и контроль в торговых точках и вблизи образовательных учреждений.