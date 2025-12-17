Sony определила лучшие игры для PlayStation

Sony запустила в PlayStation Store новую акцию под названием "Выбор редакции". В отличие от традиционных распродаж, инициатива не предполагает снижения цен и позиционируется как редакторская подборка, сопровождаемая баннером "Наши любимые игры 2025 года и последующих лет", сообщает iXBT.games, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В список вошли наиболее заметные релизы 2025 года, получившие высокие оценки профильной прессы и игроков, а также проекты прошлых лет, которые по-прежнему считаются эталонными для PlayStation 5. В компании подчеркивают, что при формировании подборки учитывались как крупные блокбастеры, так и высоко оцененные инди-проекты.

Например, в списке значатся Death Stranding 2: On the Beach, Clair Obscur: Expedition 33, ARC Riders, Silent Hill f, Hollow Knight: Silksong и другие игры.

Акция носит рекомендательный характер и призвана помочь пользователям сориентироваться в каталоге PlayStation Store. "Выбор редакции" может служить ориентиром для владельцев PlayStation 5, планирующих пополнение игровой библиотеки наиболее значимыми и качественными тайтлами.