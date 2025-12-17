Бензема арендовал Лувр ради ужина с возлюбленной

Легендарный футболист мадридского Реала Карим Бензема устроил для своей возлюбленной по-настоящему королевское свидание - в самом сердце Парижа, в Лувре.

Как передает Day.Az, Бензема приехал в столицу Франции и арендовал Лувр за 12 тысяч долларов, чтобы провести романтический вечер со своей девушкой, актрисой Линой Кудри.

В это время музей был полностью пуст, что сделало событие еще более эксклюзивным и атмосферным.

Напомним, в этом сезоне на счету 37-летнего форварда 4 гола в 6 матчах за Аль-Иттихад в рамках чемпионата Саудовской Аравии.