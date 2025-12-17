https://news.day.az/sport/1803061.html Бензема арендовал Лувр ради ужина с возлюбленной - ФОТО Легендарный футболист мадридского Реала Карим Бензема устроил для своей возлюбленной по-настоящему королевское свидание - в самом сердце Парижа, в Лувре. Как передает Day.Az, Бензема приехал в столицу Франции и арендовал Лувр за 12 тысяч долларов, чтобы провести романтический вечер со своей девушкой, актрисой Линой Кудри.
Бензема арендовал Лувр ради ужина с возлюбленной - ФОТО
Легендарный футболист мадридского Реала Карим Бензема устроил для своей возлюбленной по-настоящему королевское свидание - в самом сердце Парижа, в Лувре.
Как передает Day.Az, Бензема приехал в столицу Франции и арендовал Лувр за 12 тысяч долларов, чтобы провести романтический вечер со своей девушкой, актрисой Линой Кудри.
В это время музей был полностью пуст, что сделало событие еще более эксклюзивным и атмосферным.
Напомним, в этом сезоне на счету 37-летнего форварда 4 гола в 6 матчах за Аль-Иттихад в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
