В Мексике будет представлен балет "Щелкунчик" под музыкальным руководством азербайджанского маэстро Эйюба Гулиева

В "Аудиторио Насьональ" (национальный аудиториум) в Мехико с 18 по 23 декабря будет представлена одна из самых знаковых постановок мировой классики - балет "Щелкунчик".

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Мексике на своей официальной странице в социальных сетях.

Музыкальным руководителем спектакля выступит дирижер Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева, азербайджанский маэстро Эйюб Гулиев, который вместе с Оркестром Театра изящных искусств исполнит незабываемую партитуру Петра Ильича Чайковского.

Отмечается, что "Щелкунчик" давно стал неотъемлемой частью рождественских и новогодних традиций в Мехико, ежегодно собирая тысячи зрителей.

Зрителей ждет по-настоящему праздничная атмосфера, наполненная фантазией, танцем и сильными эмоциями - спектакль станет отличным выбором для семейного и дружеского отдыха в преддверии новогодних праздников.