Иран намерен расширять железнодорожные связи с Азербайджаном

Ирану необходимо объединить свою железнодорожную сеть с Азербайджаном, Россией, Грузией и другими соседними странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил директор Центра по международным вопросам Министерства дорог и урбанистики Ирана Амин Тараффо на пресс-конференции в рамках 9-й выставки "Транспорт, логистика и сопутствующие услуги" в Тегеране.

Тараффо отметил, что хотя у Ирана уже есть железнодорожные связи с Россией и странами Центральной Азии на востоке Каспийского моря, крайне важно соединиться и с западной частью России, где сосредоточено большее население.

Он также подчеркнул, что учитывая наличие соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, особое внимание привлекает строительство железнодорожной линии Решт-Астара в рамках коридора "Север-Юг".

Напомним, что Международный транспортный коридор "Север-Юг" был основан на межправительственном соглашении, подписанном 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией. В настоящее время к соглашению присоединились ряд стран, включая Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Казахстан, Киргизию, Оман, Таджикистан, Турцию и Украину. Основная цель коридора - сократить время доставки грузов из Индии в Россию и далее в Северную и Западную Европу.