Складной iPhone вернет технологию, от которой Apple отказалась

Согласно последним утечкам, складной iPhone, который Apple может представить в следующем году, получит не 3D-сканер лица Face ID, а боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID. Источником информации, как пишет GizmoChina, стал известный китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, отказ от системы распознавания лица связан со стремлением Apple сделать устройство максимально тонким. Дело в том, что компоненты Face ID требуют значительного пространства внутри корпуса. Также компания отказалась от использования ультразвуковой технологии подэкранного сканера по той же причине.

В текущем инженерном прототипе, как сообщается, используется крупный 7,58-дюймовый гибкий экран с фронтальной камерой под дисплеем и внешний 5,25-дюймовый экран с камерой в отверстии. Основная камера представлена сдвоенным модулем с матрицами по 48 МП. Особое внимание уделено шарниру, который описывается как "очень прочный".

Инсайдер также отмечает, что "широкий" форм-фактор устройства при раскрытии напоминает компактный планшет.

С точки зрения использования в iPhone технология Touch ID можно назвать устаревшей. Последним смартфоном Apple cо сканером отпечатков пальцев был iPhone SE 3, который вышел в 2022 году. В основной же линейке Apple не использует Touch ID c 2017 года.