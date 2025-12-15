Зеленский высказался о переговорах с США

Переговоры с делегацией США являются продуктивным, но непростым процессом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский, выступая на бизнес-форуме в Берлине.

Глава государства отметил, что накануне и сегодня состоялись консультации с американской стороной, и этот диалог имел крайне важное значение.

По словам Зеленского, подобные переговоры всегда проходят сложно, а в ходе обсуждений рассматривалось множество деталей.

Президент Украины также добавил, что стороны продвигаются пункт за пунктом и определяют дальнейшие шаги.

По данным украинских СМИ, переговоры между официальными представителями США и Украины в Берлине продолжаются, однако Зеленский в них уже не участвует.