Зеленский высказался о переговорах с США
Переговоры с делегацией США являются продуктивным, но непростым процессом.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский, выступая на бизнес-форуме в Берлине.
Глава государства отметил, что накануне и сегодня состоялись консультации с американской стороной, и этот диалог имел крайне важное значение.
По словам Зеленского, подобные переговоры всегда проходят сложно, а в ходе обсуждений рассматривалось множество деталей.
Президент Украины также добавил, что стороны продвигаются пункт за пунктом и определяют дальнейшие шаги.
По данным украинских СМИ, переговоры между официальными представителями США и Украины в Берлине продолжаются, однако Зеленский в них уже не участвует.
